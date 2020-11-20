عاجل .. محامى بايدن : انهيار قضايا ترامب بشأن الانتخابات وخسارته 28 دعوى

وأضاف مستشار بايدن القانونى، فى مؤتمر صحفى، مساء اليوم الجمعة، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كانت نزيهة ودعاوى ترامب القضائية فشلت، حسبما أفادت قناة "العربية". وأكد مستشار بايدن، الانهيار التام لقضايا ترامب بشأن الطعن فى الانتخابات، موضحا أن دائرة الأمن القومى الأمريكى توصلت إلى أن الانتخابات كانت آمنة.

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