ماكرون: تركيا وروسيا تؤججان الكراهية ضد فرنسا ولا نقاش مع الإرهابيين

وجه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، اتهامات لكلاً من روسيا وتركيا بتأجيج حملة معادية ضد فرنسا فى إفريقيا، بهدف تقويض المصالح الفرنسية فى القارة السمراء، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز عربية" منذ قليل.





وشدد ماكرون، خلال تصريحاته، على أنه لا نقاش مع الإرهابيين فى منطقة الساحل الإفريقى، الذى تتواجد فيه قوات فرنسية باسم عملية "برخان"، والتى تهدف للقضاء على الجماعات الإرهابية المدعومة من أنقرة فى الساحل الإفريقى.

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