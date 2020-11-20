إعلام المؤتمر يعزي بوفاة رئيس مجلس إدارة وكالة سبأ
بعث العاملون في القطاع الإعلامي للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ – رئيس التحرير محمد يحيى المنصور، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في المجال الإعلامي.
وعبّر العاملون في القطاع الاعلامي للمؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد المنصور وإخوانه والوسط الإعلامي بهذا المصاب..
مشيدين بمناقب الفقيد المنصور الذي يعد من رواد العمل الإعلامي في اليمن واحد أعلامه البارزين، وبمسيرته المهنية المتميزة والملهمة وقيادته الإدارية والصحفية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ التي اتسمت بالكفاءة والانضباط والالتزام الوطني والعمل الدؤوب.
وأكد العاملون في القطاع الإعلامي للمؤتمر أن الوطن عامة والإعلام اليمني خاصة فقدا برحيل محمد يحيى المنصور صحفياً مخضرماً وقيادياً إدارياً محنكاً وملتزماً تجاه وطنه وقضاياه وثوابته.
وترحم العاملون في قطاع الإعلام على الفقيد محمد المنصور.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه وكافة منتسبي الاسرة الصحفية اليمنية الصبر والسلوان.
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إعلام المؤتمر يعزي بوفاة رئيس مجلس إدارة وكالة سبأ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.