أخبار اليمن : إعلام المؤتمر يعزي بوفاة رئيس مجلس إدارة وكالة سبأ

إعلام المؤتمر يعزي بوفاة رئيس مجلس إدارة وكالة سبأبعث العاملون في القطاع الإعلامي للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ – رئيس التحرير محمد يحيى المنصور، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في المجال الإعلامي.

وعبّر العاملون في القطاع الاعلامي للمؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد المنصور وإخوانه والوسط الإعلامي بهذا المصاب..

مشيدين بمناقب الفقيد المنصور الذي يعد من رواد العمل الإعلامي في اليمن واحد أعلامه البارزين، وبمسيرته المهنية المتميزة والملهمة وقيادته الإدارية والصحفية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ التي اتسمت بالكفاءة والانضباط والالتزام الوطني والعمل الدؤوب.

وأكد العاملون في القطاع الإعلامي للمؤتمر أن الوطن عامة والإعلام اليمني خاصة فقدا برحيل محمد يحيى المنصور صحفياً مخضرماً وقيادياً إدارياً محنكاً وملتزماً تجاه وطنه وقضاياه وثوابته.

وترحم العاملون في قطاع الإعلام على الفقيد محمد المنصور.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه وكافة منتسبي الاسرة الصحفية اليمنية الصبر والسلوان.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ