استنفار أمني بعد هبوط رجل تركي بمظلة على شاطئ لبناني

استجوبت مخابرات الجيش اللبناني رجلاً تركياً أثار استنفارا أمنيا لدى هبوطه بمظلة على شاطئ في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وتداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمظلي وهو يهبط على شاطئ بلدة عدلون، التي تقع بين مدينتي صيدا وصور الجنوبيتين، على بعد أقل من 40 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل.
وأفادت تقارير إعلامية تركية بأن رياحا قوية قذفت الرجل ومظلته وتسببت بسقوطهما، مشيرة إلى أنه يدعى محمود إرتونتش. ولم تذكر الوكالة المكان الذي أقلع منه المظليّ التركي.
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