المدعى الأمريكى يطلب بيانات حول مدفوعات ترامب لابنته على خدماتها الاستشارية

أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، أن مكتب المدعى العام فى نيويورك، طالب بوثائق الحسم الضريبى على مدفوعات الرئيس دونالد ترامب لابنته إيفانكا مقابل خدماتها الاستشارية.





وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى أن "هذه المدفوعات الاستشارية غير الخاضعة للضريبة، أرسلها ترامب لأشخاص مختلفين وتقدر بحوالى 26 مليون دولار"، وأن "طلب الوثائق جاء ضمن تحقيق فى التهرب الضريبى للرئيس الأمريكى". وبحسب الصحيفة، فإن "التحقيقات الجنائية والمدنية فى تهرب ترامب الضريبى جارية فى نيويورك، حيث أصبح المحققون فى كلتا القضيتين مهتمين بشكل مستقل بمدفوعات الرئيس للخدمات الاستشارية، والتى تم إرسال بعضها لجهات منها ابنته".

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