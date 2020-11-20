فيديو وصور .. المشاهد الأولى لاحتجاز رهائن فى تبليسى عاصمة جورجيا

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أكدت الشركة احتجاز تسعة أشخاص داخل المبنى، فى الوقت نفسه، أفادت تقارير إعلامية بأن الشركة المستهدفة تحمل اسم MBC، مرجحة وجود عدة مهاجمين، وقد يصل عددهم إلى خمسة أشخاص أحدهم مسلح بقنبلة يدوية.

وطلبت وزارة الداخلية من وسائل الإعلام وقف البث المباشر من موقع الحادث، فيما لا يزال الغموض يلف دوافع المهاجم أو المهاجمين ولم ترد أى أنباء عن توجيههم أى مطالب للإفراج عن المحتجزين.

ويأتى ذلك عشية الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية فى البلاد، وهذا هو ثانى حادث لاحتجاز رهائن تشهده جورجيا خلال نحو شهر.