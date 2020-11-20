عاجل .. القبض على محتجز الرهائن وسط تبليسى عاصمة جورجيا

وأكدت الشرطة أن العملية الأمنية توجت باعتقال الجانى وتحرير جميع الرهائن دون وقوع إصابات، فيما نشرت وسائل إعلام لقطات توثق خروج المحتجزين من المبنى.
وفى وقت سابق من اليوم، أكدت السلطات الجورجية أن رجلا مسلحا اقتحم مقر الشركة المالية التى تحمل اسم MBC واحتجز تسعة رهائن فيها.
وطوقت الشرطة المنطقة وأطلقت عملية أمنية استغرقت خمس ساعات، ويأتى هذا الحادث عشية الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية فى البلاد.
ونشر منفذ العملية عدة تصريحات مسجلة تلا فيها أحد الرهائن نيابة عنه سلسلة مطالب، بما فيها تبنى قانون يحظر المقامرة فى عموم البلاد، بالإضافة إلى خفض معدل الفائدة السنوية إلى سبعة بالمئة وخفض أسعار الأدوية.
وفى الرسالة الأخيرة، شدد الجانى على عزمه على "مواصلة الصراع حتى آخر قطرة دم" وأعلن عن "بداية نهضة جورجيا اعتبارا من اليوم".
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