الجيش الإثيوبي يعلن السيطرة على مناطق استراتيجية في تيجراي

أعلن الجيش الإثيوبي السيطرة على مدينتي "أكسوم" و"عدوة" على بعد عشرات الكيلوميترات من عاصمة إقليم تيجراي.

وأضاف في بيان أن الجيش الإثيوبي الذي يقاتل المتمردين في منطقة تيجراي سيطر على البلدتين ويتقدم نحو مدينة أديجرات على بعد 116 كليومترا من ميكيلي عاصمة تيجراي.

وأكد بيان حكومي استسلام عدد كبير من مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وتعد مدينة أكسوم إحدى المدن التاريخية في إقليم تيجراي على بعد نحو 180 كليوميترا من ميكلي عاصمة تيجراي.

في سياق آخر، أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن وكالات الأمم المتحدة تتوقع وصول 200 ألف لاجئ إثيوبي إلى السودان هربًا من العنف الدائر جراء الحرب في إثيوبيا وذلك في خلال 6 أشهر.

وقال المسئول بمفوضية اللاجئين، أكسل بيسكوب، في بيان صحفي في جنيف: "لقد وضعنا خطة استجابة مع جميع الوكالات لحوالي 20 ألف شخص ونبلغ حاليًا حوالي 31 ألف شخصًا لذا فقد تجاوزنا الرقم بالفعل"، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأضاف بيسكوب أن "رقم التخطيط الجديد حوالي 200 ألف لاجئ".

فيما أعلنت الشرطة الإثيوبية العثور على 113 قطعة سلاح ناري مخزنة داخل مبان مختلفة في منطقة نيفاسيلك لافتو الفرعية بالعاصمة أديس أبابا.

وقالت الشرطة، إن من بين تلك الأسلحة النارية كانت هناك 19 قنبلة يدوية و55 بندقية من طراز AK-47 و21 مسدسًا و بنادق تشيخوف ورشاشات وطلقات ذخيرة.

وكان مقاتلو جبهة تحرير تيجراي أطلقوا صواريخ على مدينة بحر دار في ولاية أمهرة شمال إثيوبيا في وقت سابق من اليوم.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السيطرة على بلدة أخرى في إقليم تيجراي في إطار الصراع المستمر منذ نحو أسبوعين، والذي امتد إلى إريتريا المجاورة.