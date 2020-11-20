قفزة في وفيات كورونا بتركيا

سجلت السلطات الصحية في تركيا زيادة غير مسبوقة بحصيلة الوفيات اليومية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بواقع 141 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت تركيا عن 5103 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعدما سجلت 4542 إصابة يوم أمس الخميس.

كانت تركيا سجلت، امس الخميس،ـ 123 حالة وفاة بفيروس كورونا، بينما أعلنت اليوم عن قفزة جديدة بتسجيل 141 حالة وفاة.

في وقت سابق، كشفت منظمة الصحة العالمية عن احتمالية تأخر توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بسبب بعض الإجراءات التقنية.

وقالت شركتا فايزر وبيونتك لصناعة الدواء إنهما قد تحصلان خلال الشهر القادم على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لفيروس كورونا بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح اللقاح 95 بالمائة وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.

وتبين أن فاعلية اللقاح ثابتة في مختلف الفئات العمرية والعرقية، مما يعد علامة مبشرة نظرا لأن المرض أصاب المسنين وجماعات بعينها، شملت ذوي البشرة السوداء، بشكل أكبر من غيرهم.

وقدمت شركة فايزر الأمريكية وشريكتها شركة "بيونتيك" الألمانية طلبا عاجلا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية للسماح باستخدام اللقاح الذي تعاونت الشركتين في تطويره ضد الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، حتى يتم إعطائه للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول منتصف ديسمبر المقبل.

كانت شركة "فايزر" أعلنت، في التاسع من نوفمبر الجاري، أنها توصلت إلى لقاح ضد فيروس "كورونا" بالتعاون مع شركة "بيونتيك"، وذكرت الشركة أن اللقاح قد أثبت فاعليته بنسبة تصل إلى 90% بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، كما أشادت منظمة الصحة العالمية باللقاح الجديد، معتبرة أنه "قد يغير مسار الوباء بشكل جذري".

في سياق آخر، اكتشف العلماء أن أحد الأدوية المستخدمة في علاج التهاب المفاصل يظهر نتائج أولية واعدة لعلاج فيروس كورونا COVID-19 عند كبار السن.

كما وجد فريق دولي من العلماء أن عقار التهاب المفاصل baricitinib يبشر بالخير لزيادة بقاء كبار السن المصابين بـ COVID-19 على قيد الحياة.