أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الإعلامي محمد المنصور

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الإعلامي محمد المنصوربعث الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ محمد المنصور رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ رئيس التحرير، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في مجال الإعلام.

وفي برقية العزاء التي بعث بها الى نجل الفقيد احمد محمد المنصور واخوانه وجميع ال المنصور، أشاد رئيس المؤتمر بمأثر ومناقب الفقيد في العمل الإعلامي والوطني عموما، مشيراً الى ان رحيله المبكر مثل خسارة للوسط الإعلامي اليمني وهو في عز نشاطه وعطاءه المنتصر للوطن ضد العدوان وكشف وتعرية مخططاته التأمرية على وطننا وشعبنا.

وعبر رئيس المؤتمر عن خالص تعازيه ومواساته القلبية بهذا المصاب الجلل.. سائلاً من الله العلي العظيم ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" انا لله وانا اليه راجعون"