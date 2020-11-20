السيناتور الجمهورى الأمريكى ريك سكوت يعلن إصابته بفيروس كورونا

وأوضحت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة أن السيناتور ريل سكوت أجرى اختبار كورونا يوم الثلاثاء الماضى، وفقاً لبيان صحفى صادر عن مكتبه.
وأشار البيان إلى أن سكوت يخضع حاليا للحجر الصحى فى المنزل بعد مخالطته لشخص يوم الجمعة الماضى ثبتت إصابته بفيروس كورونا.
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