ارتفاع غير مسبوق لوفيات كورونا فى تركيا

وأعلنت وزارة الصحية التركية عن 141 وفاة و5103 إصابات جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 123 وفاة و4542 إصابة فى اليوم السابق، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وسجلت فى البلاد حتى اليوم 435273 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 12084 حالة وفاة و367592 حالة شفاء.