فى يوم ميلاده الـ 78 .. بايدن أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، المولود فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية فى الـ20 من نوفمبر 1942، وهو ما يجعله أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا عند توليهم الرئاسة.





وبعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام سيصبح جو بايدن الرئيس الـ46، حيث سيتم تنصيبه فى الـ20 من يناير العام المقبل كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب شبكة "CNN" الأمريكية، فإن جو بايدن الذى بلغ من العمر 78 عاماً، اليوم الجمعة، يعد الرئيس الأكبر سناً عند استلامه الرئاسة مقارنة مع الرؤساء الأمريكيين السابقين، يليه ترامب الذى تسلم الرئاسة بعمر الـ70 عاماً. ونشرت الشبكة الأمريكية، إنفوجرافيك أعلاه، يوضح ترتيب الرؤساء الأمريكيين السابقين الذين مازالوا على قيد الحياة بحسب أعمارهم عند استلامهم للرئاسة.

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