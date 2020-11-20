القبض على مسلح احتجز رهائن في جورجيا وتحرير المختطفين| فيديو

تمكنت أجهزة الأمن في جورجيا من إلقاء القبض على رجل ملسح احتجز نحو 9 رهائن في شركة مالية وسط العاصمة تبليسي.

وأكدت شرطة مدينة تبليسي أن الحادث انتهى بنجاح، وقد تم تحرير جميع الرهائن واعتقال الخاطف المسلح، معلنة فتح تحقيق مع منفذ الهجوم، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

كانت أجهزة الأمن في جورجيا أعلنت البدء في عملية خاصة وسط مدينة تبليسي، بعدما اقتحم مسلح مبنى لشركة تقدم خدمات قروض مالية مصغرة.

وطوقت الشرطة المنطقة وأطلقت عملية أمنية استغرقت نحو 5 ساعات.

ونشرت وسائل إعلامية مقطع فيديو من موقع الحادث حيث يظهر تجمع الشرطة بكثافة حول مقر شركة MBC المالية.

بينما طالب منفذ الهجوم بقانون يحظر المقامرة في عموم البلاد، بالإضافة إلى خفض معدل الفائدة السنوية إلى سبعة بالمئة وخفض أسعار الأدوية.

وأكد عزمه "مواصلة الصراع حتى آخر قطرة دم"، معلنا عن بداية نهضة جورجيا اعتبارا من اليوم.

فيما رصد مقطع آخر لحظة تحرير الرهائن المحتجزين من مقر الشركة، حيث شرعوا في الخروج من المبنى تحت حماية السلطات الأمنية.

ويعد حادث احتجاز الرهائن هو الثاني خلال شهر واحد، في دولة جورجيا، حيث اختطف مسلح في اكتوبر الماضي نحو 43 رهينة في أحد أكبر البنوك التجارية في البلاد بمدينة زوجديدي.

واضطرت السلطات الجورجية لدفع نحو نصف مليون دولار، للإفراج عن الرهائن، فيما تمكن منفذ الهجوم من الفرار.