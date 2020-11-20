البيت الأبيض: ترامب لم يصدر تعليمات بعدم التعاون مع فريق بايدن

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تضغط على الوكالات الحكومية بشأن عدم التعاون مع فريق الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقالت في مؤتمر صحفي، إن ترامب نفسه لم يحصل على انتقال منظم للسلطة، مؤكدة استمراره في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطعن على نتائج الانتخابات.

وأوضحت ماكناني أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بالقوانين بشأن انتقال السلطة، مضيفة أن ترامب لم يصدر أوامر بعدم التواصل بين إدارته وحملة بايدن.

وتابعت: "هناك قانون انتقالي رئاسي يحدد بالضبط ما يجب على المسؤول فعله مسبقًا قبل الانتخابات وقمنا بكل ما هو مطلوب قانونيًا وسنواصل القيام بذلك".

وأكدت المسؤولة الأمريكية أنها لم تتلقى تعليمات "مطلقًا" بعدم التعامل مع أعضاء فريق بايدن ولم تسمع أبدًا عن تعليمات لتحقيق هذه الغاية.

في سياق آخر، أشارت ماكناني إلى تراجع نسب الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مؤكدة أن نحو 40 مليون جرعة من لقاح كورونا قد تكون جاهزة قبل نهاية العام.

كانت تقارير إعلامية أفادت بأن ترامب دعا مشرعين من ولاية ميشيجان إلى البيت الأبيض في محاولة لتقويض العملية الانتخابية.

فيما قال المستشار القانوني لحملة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن الانتخابات "انتهت" والجميع يعلم ذلك.

وأضاف بوب باور مستشار بايدن، أن حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في وضع قانوني ميؤوس منه.

وأوضح مستشار بايدن، في إيجاز صحفي أن الدستور الأمريكي لا يسمح بما يريده دونالد ترامب لإلغاء التصويت في ولاية ميشيجان.

ولا يعترف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، ما دفع حملة ترامب لرفع سلسلة من الدعاوي القضائية في عدد من الولايات الحاسمة بينها بنسلفانيا وجورجيا.