استفزازات تركيا تجعلها هدف لعقوبات أوروبية قادمة (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - تحركات تركيا الاستفزازية تجعلها على وشك عقوبات أوروبية صارمة فبحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون سعي تركيا للتنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها في شرق المتوسط خلال قمتهم المقبلة في ديسمبر ، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

وحذرت ميركل من عقوبات صارمة حال عدم توقف تركيا عن استفزازاتها.

وجدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تحذير تركيا من سياستها في منطقة المتوسط إذا كانت ترغب في تجنب عقوبات الاتحاد الأوروبي ومن شأن أي عقوبات أوروبية جديدة أن تعمق أزمة تركيا الاقتصادية المتفاقمة بسبب تدخلات الرئيس التركي في ليبيا وسوريا والعراق والقوقاز وصرفه على حروب خارجية استنزفت موارد الدولة وتسببت في نفور المستثمرين نظرا لضبابية مستقبل تركيا أمنيا وسياسيا وانهيار العملة التركية إلى مستويات تاريخية.