تمويل الزواج من بنك التسليف لجميع السعوديين

يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من الخدمات التمويلات التي تخدم كثير من المواطنين السعودين، فمن أهم التمويلات تمويل الزواج للشباب وقروض المطلقات والأرامل التي تعول أطفال وكلها تمويلات خدمية ويتم منحها للمواطنين وفقاً لتحقيق أهداف مختلفة، فمن حق أي مواطن سعودي أن يحصل علي التمويل إذا توافرت لديه كل الأوراق والشروط المطلوبة، والشروط كالتالي.

يشترط ألا يزيد عمر العميل المقترض أكثر من 70 عاماً. يشترط ألا يزيد عمر الكفيل أكثر من 55 عاماً. الدخل الشهري للمقترض لا يزيد عن 12.500 ريال سعودي. يشترط أن يكون المقترض لم يتزوج من قيل، ويستثني من توفيت زوجته. يشترط أن تكون العروس حاملة للجنسية السعودية أو من احدي الدول المنضمة لمجلس التعاون الخليجي. إذا كانت العروس لا تحمل الجنسية السعودية فلا بد من الحصول علي موافقة من بلدها. يقدم عقد الزواج الرسمي ويكون مصدقاً عليه من المحكمة، ولا بد أن يمر علي تاريخه الهجري أكثر من عامين. لا بد أن يعلم العميل بأن تاريخ عقد الزواج يحتسب بالتاريخ الهجري وليس الميلادي.

نموزج من البريد، ويضمن اسم العميل وتوقيعه، مع ختم البريد.

صورة من بطاقة العميل الخاصة.

صورة عقد النكاح.

رقم من حساب الآبيان البنكي، ويحتوي علي حساب البنك.

صورة سجل الأسرة ويضاف به الزوجة.

يقدم العميل آخر ثلاث رواتب شهرية حصل عليها، ويقدم تاريخ اعتماد النموذج 104 من البنك ويصدق عليها البنك.

يحضر العميل أصل تصريح بياناتي من وزارة الداخلية السعودية.

يمكن للعميل أن يحصل علي نموزج التقديم 104 عبر الصفحة الإلكترونية الرسمية للبنك، ويقوم بملأ البيانات، ويختم من المكان الذي يعمل به العميل، ولا يتجاوز أكثر من شهرين.

إذا كان العميل يتزوج للمرة الثانية، وكانت زوجته الأولي توفت، يجب عليه أن يرفق صورة من شهادة وفاة زوجته الأولي، ويرفق صورة من كرت العائلة، والذي يشمل زوجته الأولي المتوفية، ويقدم مع الأوراق المطلوبة.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل لموظف العمل الخاص

نموزج من البريد ويشمل اسم العميل وختم البريد.

صورة من البطاقة الخاصة.

صورة من عقد الزواج.

رقم حساب الآبيان البنكي.

صورة من سجل الأسرة ويضاف به اسم الزوجة.

صورة من بطاقة الكفيل.

شهادة من موقع التأمينات الاجتماعية، ولا تتجاوز شهرين من تاريخ إصدارها.

تعريف راتب العميل ويكون مختوم من جهة عمل الكفيل ولا يتجاوز شهرين من تاريخ الحصول عليه.

تصريح بياناتي من وزارة الداخلية السعودية.

تصريح بياناتي للكفيل من وزارة الداخلية السعودية.

نموزج التقديم الإلكتروني 105، وأدخل علي الرابط وقم بملأ البيانات ويختم النموذج من جهة العمل ولا يتجاوز النموذج أكثر من شهرين.

إذا تزوج للمرة الثانية بسبب وفاه زوجته الأولي فيجب عليه إحضار صورة من شهادة وفاة زوجته الأولي، ويرفق صورة من كرت العائلة ويضم زوجته المتوفية ويقدم مع الأوراق المطلوبة.

شروط الحصول علي تمويل الزواج من بنك التسليف والادخارالمستندات والأوراق المطلوبة للحصول علي تمويل الزواج للعاملين في القطاع العام