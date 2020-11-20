تمويل شخصي سريع يبدأ من 4000 ريال الي 30.000

يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة عن أفضل التمويلات الشخصي، حيث يقدم العديد من البنوك والشركات بالمملكة العربية السعودية أفضل التمويلات الشخصية، حيث تسعي البنوك والشركات دائما الي تقديم كامل الخدمات التمويلية للمواطنين، ومن ضمنهم شركة اكسترا السعودية، التي تقدم أفضل التمويلات الشخصي، حيث تقدم شركة اكسترا السعودية تمويل شخصي يصل الي 30.000 ريال سعودي كحد اقصي، ويبدأ التمويل من 4000 ريال سعودي، ولذا سوف نتعرف معكم من خلال موقعنا هذا كيفية الحصول علي تمويل شخصي من شركة اكسترا السعودية والشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل.شروط الحصول علي تمويل شخصي من اكسترا السعودية 1442
قد حددة شركة اكسترا السعودية بعض الشروط التي يجب أن تتوفر لدي جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي تمويل شخصي من شركة اكسترا، حيث تعد شركة اكسترا من افضل الشركات بالمملكة والتي تقدم الكثير من التمويلات الشخصية التي قد تهم المواطنين، والتي تساعدهم في عمل مشروع خاص بهم، حيث تقدم شركة اكسترا تمويل شخصي يصل الي 30.000 ريال سعودي ويبدأ هذا التمويل من 4000 ريال سعودي، ويمكن لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية الحصول علي التمويل ولاكن بعد أن تتوفر لديهم جميع الشروط والأحكام اللازمة.
- يشترط علي المواطن المتقدم لشركة اكسترا السعودي أن يتراوح عمره ما بين 21 عاما عند التقديم حتي 25 عاما.
- يجب علي المواطن المتقدم أن لا يقل الداخلي الشهري عن 12.000 ريال سعودي عند طلب التمويل.
- يشترط علي المواطن المتقدم للتمويل الشخصي أن يتراوح عمره ما بين 25 ولا يزيد عمره عن 60 عاما.
- يجب أن لا يقل الحد الأدنى للدخل الشهري عن 5000 ريال سعودي.
- يشترط علي المتقدم للتمويل الشخصي أن يكون الحد الأدنى لمدة خدمة العمل لا تقل عن 3 اشهر بالنسبة للمواطن سعودي الجنسية وذلك من أجل الحصول علي التمويل.
- يجب أن يكون الحد الأدنى للمواطن المقيم لخدمة العمل لا تقل عن سنه كامله.
- يجب أن تكون جهة العمل للمواطن المتقدم معتمدة من برنامج تسهيل.
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