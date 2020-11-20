الفريق الانتقالى : بايدن قد يعلن تشكيل حكومته بحلول عيد الشكر

قال فريق جو بايدن الانتقالى، إن الرئيس المنتخب قد يعلن عن تشكيلة حكومته بحلول عيد الشكر، آخر شهر نوفمبر الجارى، مشيرا إلى أن الحكومة ستكون متنوعة بحيث تمثل جميع أطياف المجتمع الأمريكى.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أوضح فريق بايدن الانتقالى "نأمل أن تصدق إدارة الخدمات العامة على فوز بايدن حتى نحصل على المعلومات الضرورية لمباشرة عملنا". وأشار فريق بايدن الانتقالى إلى أن "إدارة ترامب لم تتواصل معنا بأى شكل من الأشكال للتنسيق بشأن المرحلة الانتقالية". وفى وقت سابق اليوم الجمعة، قال مستشار الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، إن حملة الرئيس الأمريكى ترامب خسرت 28 دعوى قضائية حتى الآن، مشيرا إلى أنها خسرت 13 دعوى فى بنسلفانيا. وأضاف مستشار بايدن القانونى، فى مؤتمر صحفى، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كانت نزيهة ودعاوى ترامب القضائية فشلت. فيما صادقت سلطات ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الجمعة، على فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن بالانتخابات الرئاسية فى الولاية، وبموجب هذا الإعلان الرسمى يحصل بايدن على 16 صوتا إضافيا من أصوات المجمع الانتخابى.

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