ستندمون.. واشنطن تحذر طهران من استهداف أي مواطن أمريكي

قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران إليوت أبرامز، إن النظام الإيراني يتعامل مع تنظيم القاعدة لأنهما "شريكان في الإرهاب"، مؤكدًا أن العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران حرمت حزب الله وحركة حماس من التمويل الإيراني.

وأضاف أبرامز، في مداخلة على قناة "العربية"، أن إيران متورطة في سلوك خطير بالمنطقة كلها، ولديها سجل في النشاطات الإرهابية في أمريكا اللاتينية.

وحذر المبعوث الأمريكي النظام الإيراني من استهداف أي مواطن أمريكي قائلًا "إذا استهدف نظام طهران أو مليشياته أي أمريكي فسيشعرون بالندم".

ذكرت وكالة رويترز وصحيفة نيويورك تايمز أن كبار أعضاء إدارة ترامب اضطروا إلى إحاطة الرئيس بالضربات العسكرية ضد منشأة نطنز للتخصيب النووي الإيرانية ورد المسؤولون الإيرانيون بالتهديد بـ "الرد الساحق" على أي عدوان على أمتهم.

وقال حسين دهقان، وزير الدفاع الإيراني السابق الذي تحول إلى مستشار للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، إن أي هجوم عسكري أمريكي ضد إيران، حتى لو كان هجومًا تكتيكيًا، يهدد بالتحول إلى حرب شاملة.

وقال العميد المتقاعد بالقوات الجوية في مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس نُشرت يوم الخميس، "بالتأكيد، لا يمكن للولايات المتحدة والمنطقة والعالم تحمل مثل هذه الأزمة الشاملة".

وقال "نحن لا نرحب بأزمة. نحن لا نرحب بالحرب" وشدد دهقان بقوله "أننا لم نبدأ بعد الحرب".

وأضاف "لكننا لسنا بعد مفاوضات من أجل المفاوضات أيضا".

وتأتي تعليقات المستشار العسكري في أعقاب تقارير نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية "نقلًا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين" في وقت سابق من الأسبوع الجاري تزعم أن دونالد ترامب قد فكر في شن هجوم محدود على "الموقع النووي الرئيسي لإيران" في "الأسابيع المقبلة" مع مستشارين من بينهم نائب الرئيس مايك.

وبحسب ما ورد تدخل بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع بالإنابة كريستوفر ميلر ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي لإبعاده عن الفكرة وسط مخاوف من التصعيد.

ورد المسؤولون الإيرانيون على التقارير ، حيث حذر المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي من أن "أي عمل ضد الأمة الإيرانية سيواجه بالتأكيد ردا ساحقا" ، بينما قال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة الإيرانية علي رضا ميريوسفي إن إيران "أثبتت قدرتها على استخدام القوة العسكرية المشروعة لمنع أي مغامرة حزينة من أي معتد أو الرد عليها ".

في مقابلته ، تطرق دهقان ، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2021 ، إلى جوانب أخرى من سياسة إيران الدفاعية ، مؤكدًا أن طهران "لن تتفاوض على قوتها الدفاعية ... مع أي شخص تحت أي ظرف من الظروف" ، بما في ذلك ما يتعلق بقدراتها الصاروخية المعنية. واقترح أن "الصواريخ هي رمز للإمكانيات الهائلة الموجودة في خبرائنا وشبابنا ومراكزنا الصناعية".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مستشاري الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أقنعوه- الأسبوع الماضي- بعدم قصف موقع نووي إيراني.

وقال الإعلام الأمريكي، إن ترامب كان ينوي قصف موقع نطنز الإيراني، الذي آثار شكوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، كشفت في تقرير لها، عن استفسار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من مساعديه خلال اجتماع الخميس الماضي، عن خيارات توجيه ضربة إلى إيران.

وقالت الصحيفة إن ترامب أراد خيارات لتوجيه ضربة عسكرية ضد مواقع إيران الرئيسية الخاصة بالأنشطة النووية خلال الأسابيع المقبلة.