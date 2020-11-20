ولاية جورجيا تحطم آمال ترامب بعد إعادة فرز الأصوات

صادقت ولاية جورجيا الأمريكية على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأصوات الولاية بعد عملية إعادة فرز الأصوات، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وأعلن سكرتير ولاية جورجيا براد رافينسبيرجر في بيان فوز السياسي الديمقراطي جو بايدن بفارق ضئيل على الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه تم التصديق على نتائج الانتخابات في الولاية بعد إعادة فرز الأصوات يدويا.

ومن المتوقع أن تطلب حملة ترامب إعادة الفرز مرة أخرى بسبب الهامش الضئيل مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

ويحصل بايدن رسميا على 16 صوتا إضافية في المجمع الانتخابي، بعد التصديق على نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا.

ويعد ذلك إخفاقا جديدا للمساعي القانونية من جانب ترامب وحملته الرافضة لفوز جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي بعد التصويت الذي جرى في الثالث من نوفمبر.

وقال رودي جولياني محامي ترامب في بيان "سنسحب هذا الصباح الدعوى التي رفعناها في ميشيغان كنتيجة مباشرة لتحقيق ما سعينا إليه: منع اعتماد نتائج الانتخابات في مقاطعة واين، قبل الأوان وقبل أن يتأكد الناس من أن كل صوت قانوني جرى إحصاؤه وعدم إحصاء أي صوت غير قانوني".

ومساء أمس، قال جولياني في مؤتمر صحفي إن هناك تزوير للانتخابات في عدة ولايات أمريكية، وأضاف: المدن الكبرى التي يسيطر عليها الديمقراطيون شهدت عمليات تزوير.

في سياق آخر، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تضغط على الوكالات الحكومية بشأن عدم التعاون مع فريق الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأوضحت ماكناني أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بالقوانين بشأن انتقال السلطة، مضيفة أن ترامب لم يصدر أوامر بعدم التواصل بين إدارته وحملة بايدن.

وتابعت: "هناك قانون انتقالي رئاسي يحدد بالضبط ما يجب على المسؤول فعله مسبقًا قبل الانتخابات وقمنا بكل ما هو مطلوب قانونيًا وسنواصل القيام بذلك".

وأكدت المسؤولة الأمريكية أنها لم تتلقى تعليمات "مطلقًا" بعدم التعامل مع أعضاء فريق بايدن ولم تسمع أبدًا عن تعليمات لتحقيق هذه الغاية.