بايدن يعلن عن أسماء جديدة لكبار مساعديه في البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن المزيد من أسماء فريقه الجديد من موظفي البيت الأبيض، معظمهم مستشارون قدامى لبايدن.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن لوزا تيريل التي شغلت منصب المدير التنفيذي لمؤسسة بايدن، ستصبح مديرة مكتب البيت الأبيض للشئون التشريعية.

وأوضحت أن كارلوس إليزوندو سيتم تعيينه في منصب المستشار الاجتماعي للبيت الأبيض.

وكان إليزوندو يعمل في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بمنصب سكرتير مسؤول عن الشئون الاجتماعية لنائب الرئيس آنذاك جو بايدن وزوجته جيل.

كما قرر بايدن تعيين السفيرة كاتي روسيل في منصب مدير مكتب شؤون الرئاسة بالبيت الأبيض، حيث كانت تعمل في البيت الأبيض ووزارة الخارجية طوال فترة حكم أوباما.

وتعمل كاتي حاليا في المجلس الاستشاري لفريق بايدن، كما شغلت سابقا منصب نائب رئيس حملة بايدن ونائبته كامالا هاريس.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه تقرر تعيين مالا أديجا، بمنصب مدير السياسات لسيدة الولايات المتحدة الأولى جيل بايدن. حيث عملت كمستشارة لها ومستشارة سياسية بارزة بحملة بايدن.

وسبق أن أعلن بايدن اختيار 9 من كبار مسؤولي حملته الانتخابية لتولي مناصب رفيعة في البيت الأبيض في خطوة تندرج في إطار تشكيله فريق إدارته.

واختار بايدن سيدريك ريتشموند، عضو الكونجرس عن ولاية لويزيانا لقيادة مكتب البيت الأبيض للعلاقات العامة.

أما جين أومالي ديلون، مديرة حملة بايدن منذ شهر مارس، ستعمل نائبة لرئيس هيئة الأركان تحت قيادة رون كلين، الذي أعلن بايدن سابقا أنه سيكون كبير موظفي البيت الأبيض.

في سياق آخر، قال المستشار القانوني لحملة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن الانتخابات "انتهت" والجميع يعلم ذلك.

وأضاف بوب باور مستشار بايدن، أن حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في وضع قانوني ميؤوس منه.

وأوضح مستشار بايدن، في إيجاز صحفي أن الدستور الأمريكي لا يسمح بما يريده دونالد ترامب لإلغاء التصويت في ولاية ميشيجان.