وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال المبعوث الأمريكى لإيران "إذا استهدفت إيران أو ميليشياتها أى أميركى سيشعرون بالندم". وأضاف "إيران متورطة فى سلوك خطير بالمنطقة كلها"، مشيرا إلى أن "إيران لديها سجل فى النشاطات الإرهابية فى أميركا اللاتينية". وأوضح المبعوث الأمريكى "إيران تتعامل مع القاعدة لانهما شريكان فى الإرهاب.. والعقوبات على إيران حرمت حزب الله وحماس من التمويل".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المبعوث الأمريكى يحذر إيران وميليشياتها من استهداف مواطنى بلده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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