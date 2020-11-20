الصحة الروسية تشيد بنتائج لقاح سبوتنيك V ضد كورونا

أعلنت إلينا بايبارينا مديرة قسم الرعاية الطبية والتوليد لدى وزارة الصحة الروسية، أن تجارب مرحلة ما بعد تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسى، تظهر كفاءته العالية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأضافت بايبارينا أن المرحلة الثالثة الجارية الآن، تظهر أن نجاعة اللقاح عالية للغاية فى مجال الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت تلقيها طلبا لتسجيل لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا الذى طوره مركز "جامالايا" الروسى لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية. وانطلق فى روسيا مؤخرا تلقيح الكوادر الطبية به، على أن تبدأ حملة تطعيم جماعى به على مستوى البلاد فى غضون أسبوعين، حسب المعلومات الأولية.

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