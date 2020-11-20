ترامب يعلن خفض أسعار الأدوية.. ويصر على أحقيته بالفوز

قال الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب إن إدارته نجحت في خفض أسعار الأدوية لأول مرة منذ 51 عاما.

وأكد ترامب مجددا في مؤتمر صحفي أنه فاز في انتخابات الرئاسة الأمريكية، مشددا على حصوله على 74 مليون صوت.

وأوضح ترامب أن إدارته تعمل على تخفيض أسعار الدواء، معلنا السماح بشراء أدوية من كندا ما يعني تخفيض الأسعار بشكل كبير.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن كبرى شركات الأدوية شنت حملات إعلانات سلبية ضده بملايين الدولارات.

وأضاف أن كثيرا من الأدوية سيتم خفض أسعارها بموجب القرارات الجديدة مثل الأنسولين.

في سياق آخر، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تضغط على الوكالات الحكومية بشأن عدم التعاون مع فريق الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأوضحت ماكناني أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بالقوانين بشأن انتقال السلطة، مضيفة أن ترامب لم يصدر أوامر بعدم التواصل بين إدارته وحملة بايدن.

وتابعت: "هناك قانون انتقالي رئاسي يحدد بالضبط ما يجب على المسؤول فعله مسبقًا قبل الانتخابات وقمنا بكل ما هو مطلوب قانونيًا وسنواصل القيام بذلك".

وأكدت المسؤولة الأمريكية أنها لم تتلقى تعليمات "مطلقًا" بعدم التعامل مع أعضاء فريق بايدن ولم تسمع أبدًا عن تعليمات لتحقيق هذه الغاية.

فيما قال المستشار القانوني لحملة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن الانتخابات "انتهت" والجميع يعلم ذلك.

وأضاف بوب باور مستشار بايدن، أن حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في وضع قانوني ميؤوس منه.

وأوضح مستشار بايدن، في إيجاز صحفي أن الدستور الأمريكي لا يسمح بما يريده دونالد ترامب لإلغاء التصويت في ولاية ميشيجان.

ولا يعترف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، ما دفع حملة ترامب لرفع سلسلة من الدعاوي القضائية في عدد من الولايات الحاسمة بينها بنسلفانيا وجورجيا.