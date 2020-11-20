فريق بايدن يتوقع إعلان الحكومة الأسبوع المقبل.. ويؤكد عدم التواصل مع إدارة ترامب

أكد مسؤولون من فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رفض الوكالات الحكومية التعاون معهم بشأن تبادل المعلومات في إطار عملية انتقال السلطة بعد ظهور نتائج الانتخابات.

وقال يوهانس ابراهام المسؤول بفريق بايدن "إنها ليست لعبة"، موضحة أن عدم قدرة الفريق على بدء عملية مراجعة المعلومات مع الوكالات الحكومية من المرجح أن يكون لها تأثيرات قوية في جميع أنحاء البلاد، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

من جانبها قالت جين بساكي من فريق بايدن إن نائبة الرئيس كامالا هاريس كانت جزءا لا يتجزأ من المفاوضات مع الموظفين خلال الفترة الانتقالية وستواصل لعب هذا الدور.

وقالت إنها تأمل أن تصادق إدارة الخدمات العامة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.

كما طالبت من الجميع الانتظار وعدم الحكم بشأن الأسماء التي ترددت عن تولي مناصب قيادية في حكومة بايدن، داعية إلى الانتظار حتى الإعلان الرسمي.

وذكرت حملة بايدن أنه من المتوقع أن يعلن بايدن أسماء وزراء حكومته الجديدة خلال الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن بايدن المزيد من أسماء فريقه الجديد من موظفي البيت الأبيض، معظمهم مستشارين قدامى لبايدن.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن لوزا تيريل التي شغلت منصب المدير التنفيذي لمؤسسة بايدن، ستصبح مديرة مكتب البيت الأبيض للشئون التشريعية.

وأوضحت أن كارلوس إليزوندو سيتم تعيينه في منصب المستشار الاجتماعي للبيت الأبيض.

وكان إليزوندو يعمل في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بمنصب سكرتير مسؤول عن الشئون الاجتماعية لنائب الرئيس آنذاك جو بايدن وزوجته جيل.

كما قرر بايدن تعيين السفيرة كاتي روسيل في منصب مدير مكتب شؤون الرئاسة بالبيت الأبيض، حيث كانت تعمل في البيت الأبيض ووزارة الخارجية طوال فترة حكم أوباما.

وتعمل كاتي حاليا في المجلس الاستشاري لفريق بايدن، كما شغلت سابقا منصب نائب رئيس حملة بايدن ونائبته كامالا هاريس.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه تقرر تعيين مالا أديجا، بمنصب مدير السياسات لسيدة الولايات المتحدة الأولى جيل بايدن. حيث عملت كمستشارة لها ومستشارة سياسية بارزة بحملة بايدن.

وسبق أن أعلن بايدن اختيار 9 من كبار مسؤولي حملته الانتخابية لتولي مناصب رفيعة في البيت الأبيض في خطوة تندرج في إطار تشكيله فريق إدارته.