العاهل المغربي يعرب عن استعداده لزيارة الجارة موريتانيا

أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، عن استعداده لزيارة الجمهورية الموريتانية، وذلك خلال اتصال هاتفي جمعه مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي: "خلال هذا الاتصال، عبر قائدا البلدين عن ارتياحهما الكبير للتطور المتسارع الذي تعرفه مسيرة التعاون الثنائي، وعن رغبتهما الكبيرة في تعزيزها والرقي بها، بما يسمح بتعميق هذا التعاون بين البلدين الجارين وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته".

وأضاف: "كما كان هذا الاتصال الهاتفي، مناسبة تطرق فيها قائدا البلدين إلى آخر التطورات الإقليمية".

وتابع البيان: "وبهذه المناسبة، عبر الملك محمد السادس عن استعداده للقيام بزيارة رسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، موجها في نفس الوقت الدعوة للرئيس لزيارة بلده الثاني المملكة المغربية".

ويأتي هذا الاتصال بعد مرور أسبوع على تدخل القوات المغربية لطرد عناصر من البوليساريو كانوا يقطعون معبرا الكركرات.

وتعود آخر زيارة قام بها الملك المغربي إلى موريتانيا، إلى سبتمبر عام 2001 في عهد الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.