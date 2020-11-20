فريق بايدن يكشف موعد تشكيل الحكومة الجديدة

أكد الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تتواصل معهم للتنسيق بشأن المرحلة الانتقالية.
وقال مسؤول من الفريق الانتقالي لبايدن، في بيان موجز عبر تقنية الفيديو إن بايدن قد يعلن عن تشكيلة حكومته بحلول عيد الشكر، الذي يصادف الخميس المقبل.
وأشار البيان أنهم يأملون "أن تصدق إدارة الخدمات العامة على فوز بايدن حتى نحصل على المعلومات الضرورية لمباشرة عملنا، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن".
وأكد كذلك أن الحكومة الأميركية القادمة ستكون متنوعة بحيث تمثل جميع أطياف المجتمع الأميركي، وفقا لمراسلة دوت الخليج في واشنطن.
وقال بشأن المرحلة الانتقالية: "لم نحصل على أي معلومات. كيف يمكن لفريقنا البدء في العمل من البيت الأبيض وبقية المؤسسات؟".
ووفقا للبيان، سيناقش بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، مع رئيسة مجلس النواب وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ السبل الضرورية للدفع بحزمة المساعدات الاقتصادية.
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