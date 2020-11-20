عاجل .. ولاية جورجيا الأمريكية تصادق على فوز بايدن

صادقت سلطات ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الجمعة، على فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن بالانتخابات الرئاسية فى الولاية، وبموجب هذا الإعلان الرسمى يحصل بايدن على 16 صوتا إضافيا من أصوات المجمع الانتخابى، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال مستشار الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، فى وقت سابق اليوم الجمعة، إن حملة الرئيس الأمريكى ترامب خسرت 28 دعوى قضائية حتى الآن، مشيرا إلى أنها خسرت 13 دعوى فى بنسلفانيا. وأضاف مستشار بايدن القانونى، فى مؤتمر صحفى، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كانت نزيهة ودعاوى ترامب القضائية فشلت. وأكد مستشار بايدن، الانهيار التام لقضايا ترامب بشأن الطعن فى الانتخابات، موضحا أن دائرة الأمن القومى الأمريكى توصلت إلى أن الانتخابات كانت آمنة.

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