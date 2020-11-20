البنك الدولى يخصص 12 مليار دولار لشراء لقاحات كورونا

وقال رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، إن البنك الدولى يدير برامج للتعامل مع الطوارئ الصحية فى 112 دولة.
وتابع: "نحن سنستخدم الآلية العاجلة لرصد 12 مليار دولار لشراء اللقاحات وتوزيعها"، مضيفا أن العمل جار على استثمار 4 مليارات إضافية فى إنتاج وتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا.
يشار إلى أن هذا جزء من الحزمة المالية التى قرر البنك الدولى تخصيصها لمعالجة آثار الوباء حتى 30 يونيو 2021، ويبلغ حجمها الإجمالى 160 مليار دولار.
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