عاجل .. حادث إطلاق نار بأحد المراكز التجارية فى أمريكا

ويعيش الأمريكيون على وقع نتائج الانتخابات الأمريكية، التى أظهرت نتائجها، تقدم الديمقراطى جو بايدن، على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجمهورى، فيما شهدت بعض الولايات اشتباكات بين أنصار ترامب وأنصار بايدن، ومن المنتظر تنصيب الرئيس الجديد فى 20 يناير المقبل.

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