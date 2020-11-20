بعد عام من تعيينه| أبرز تصريحات سفير البحرين هشام الجودر بمصر من قلب القاهرة

تتميز العلاقات المصرية - البحرينية بالقوة والرسوخ منذ قديم الأزل وازدادت قوة العلاقة بين البلدين بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، حيث كانت مملكة البحرين أول من أيد ثورة الـ 30 من يونيو كما أنها تعد أكثر وأوائل الدول استثمارًا في مصر منذ عام 1982 بعد توقيع اتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية ضمن فعاليات جامعة الدول العربية، وفي عام 1997 وقعت البحرين الاتفاق على إنشاء مركز تجاري مصري في مملكة البحرين، بينما وقعا البلدين مذكرة تفاهم في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بينهما عام 2009،

وتحرص مملكة البحرين بقيادة ورعاية ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على توسيع دائرة العلاقات بين البلدين وتطوير كافة الملفات البينية فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها.

وفى إطار جهود الدبلوماسية البحرينية بالقاهرة الممثلة فى السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى القاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية ، أكد بأن هناك مزيدا من العمل فالتحديات والطموح لتطوير هذه العلاقة كبيرة جدا، وهناك استجابة من قبل البلدين ومن قبل القيادتين ومن قبل حكومتي البلدين.

وبمناسبة مرور عام على تعيين الجودر سفيرًا للمملكة لدى مصر، يستعرض دوت الخليج الإخباري أبرز تصريحاته من قلب القاهرة:

- الجميع يعلم أنه في الوقت الذي حاول فيه البعض سواء من الداخل أو من الخارج أن يتآمر على مصر هذا البلد الطيب إلا أنه بحكمة وقيادة السيسي والشعب المصري المخلص استطاعت مصر دحض هذه المؤامرات وأن تعود إلى الساحة بمكانة يشهد لها العالم عالمية شامخة بالعزة والفخر.

- مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تقف قلبا وقالبا مع مصر وقيادتها وشعبها الشقيق ضد أي محاولة للمساس بالأمن القومي المصري والعربي

الجميع يعلم مدى متانة هذه العلاقة التي تجمع ملك البحرين والرئيس المصري، والعلاقة تترجمت حقيقة بالأفعال فالجميع يعلم والتاريخ يشهد أن أول زعيم عربي وعالمي يزور جمهورية مصر العربية بعد ثورة 30 يونيو، وتحديدا في الأول من يوليو 2013، كان الملك حمد بن عيسى آل خليفة، هذه الزيارة التي جاءت حبا وتقديرا من ملك البحرين لهذا البلد العظيم، ولهذا الشعب والقيادة.

- موقف مملكة البحرين واضح وداعم بكل وضوح لجميع المواقف والقرارات التي تتخذها جمهورية مصر العربية، فالرؤى مشتركة والمصير مشترك بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية

- مملكة البحرين متمثلة في الحكومة ومجلس الوزراء كانت من أوائل الدول التي أصدرت بيانات تأييد لجميع القرارات وجميع المواقف التي اتخذتها مصر سواء فيما يخص تطورات الشأن الليبي أو فيما يخص ملف سد النهضة.

- أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج

- توقيع مملكة البحرين اتفاق السلام مع إسرائيل دليل للعالم أجمع على الالتزام بالسلام كخيار إستراتيجي تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط.

- ستحقق المملكة مستقبل آمن ومستقر فى المنطقة يعزز من مساعي البناء والنماء، وترسخ مرتكزات مهمة نحو تحقيق السلام العادل والشامل، وفرص نوعية واعدة يسعى كافة أبناء المنطقة لتحقيقها من أجل أهداف التنمية المستدامة.

- وفى التاسع من نوفمبر الجاري، أعرب الجودر خلال لقائه بوزير الإنتاج الحربي المصري محمد أحمد مرسي عن حرص بلاده لفتح مجالات عديدة للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية، بالإضافة إلى نجاحها المشهود في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر.

الجدير بالذكر، أنه تم تعيين هشام الجودر فى 18 نوفمبر من 2019 سفيرا فوق العادة مفوض لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، و قبل أن يعين الجودر سفيرا لمملكة البحرين في مصر شغل منصب وزير شئون الشباب والرياضة بمملكة البحرين خلال الفترة من 14 أبريل 2015 وحتى 4 ديسمبر 2018، كما كان رئيسًا للمؤسسة العامة للشباب والرياضة بمملكة البحرين في الفترة من 14 أكتوبر 2010 إلى 14 أبريل 2015، وشغل منصب القائم بأعمال مدير عام شئون الشباب بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة 2010، وعمل مدير إدارة شئون الشباب بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة من 1 نوفمبر 2002 إلى ديسمبر 2009.

وشغل الجودر من قبل منصب رئيس للجنة الشبابية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وعضو اللجنة الثقافية للشباب بدول المجلس، وعضو اللجنة الاجتماعية للشباب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما كان عضو لجنة تقويم وتطوير العمل الشبابي المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعضوًا في المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالبحرين، وعضو في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وعضو في مجلس أمناء البحرين وكان أيضا عضوا في اللجنة الوزارية البحرينية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام، وعضو في اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، وعضو في المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.

وكان رئيسًا لمشاريع قسم الهندسة الإدارية إدارة التنظيم والقوى العاملة بديوان الخدمة المدنية من 1 سبتمبر 1998 إلى 31 أكتوبر 2002، وعمل مهندسا بمحطتي الرفاع وسترة للكهرباء والماء 1 أكتوبر 1997 إلى 31 أغسطس 1998.

وحصل السفير هشام الجودر على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة البحرين عام 1996 – 1997، ثم حاصل على شهادة الدبلوم المشارك في الهندسة الميكانيكية من جامعة البحرين 1993 – 1994، ودبلوم في العلوم الإدارية من جامعة البحرين 2002، وهو حاصل على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم تخصص فيزياء ورياضيات 1989 – 1990.