عاجل .. روسيا اليوم : وفاة زعيم القاعدة أيمن الظواهرى فى أفغانستان

ونقلا عن 4 مصادر أمنية على الأقل فى باكستان وأفغانستان تأكيدها مقتل الظواهرى، مضيفة أن اثنين منهم قالا، إنه "توفى"، ومع ذلك، فقد تحدثوا بشكل غير رسمى لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وذكر التقرير أن "الظواهرى «69 عاما»، ظهر آخر مرة فى رسالة مصورة فى ذكرى هجمات 11 سبتمبر فى الولايات المتحدة العام الجارى".

وبحسب تقرير للأمم المتحدة حول أنشطة الجماعات الإرهابية من جميع أنحاء العالم صدر فى يوليو الماضى، كانت القاعدة تنشط سرا فى 12 مقاطعة أفغانية وظل زعيمها الظواهرى متمركزا فى أفغانستان.