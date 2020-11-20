ترامب : حصلت على 74 مليون صوت فى الانتخابات الرئاسية

وعلى صعيد التعامل مع جائحة كورونا، أضاف ترامب، فى مؤتمر صحفى له مساء اليوم الجمعة "عملنا على تخفيض أسعار الأدوية"، مشيرا إلى أن تخفيض أسعار الأدوية سيخفف العبء عن المرضى.

وفى وقت سابق اليوم الجمعة، قال مستشار الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، إن حملة الرئيس الأمريكى ترامب خسرت 28 دعوى قضائية حتى الآن، مشيرا إلى أنها خسرت 13 دعوى فى بنسلفانيا.

وأضاف مستشار بايدن القانونى، فى مؤتمر صحفى، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كانت نزيهة ودعاوى ترامب القضائية فشلت.

فيما صادقت سلطات ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الجمعة، على فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن بالانتخابات الرئاسية فى الولاية، وبموجب هذا الإعلان الرسمى يحصل بايدن على 16 صوتا إضافيا من أصوات المجمع الانتخابى.