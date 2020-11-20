بايدن في أول لقاء مع بيلوسي وشومر: مكتبي مفتوح لكما.. فيديو

التقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن برئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر، وذلك لأول مرة منذ فوزه بالانتخابات.

وقال بايدن خلال لقاء بيلوسي وشومر إنه فور وصوله للبيت الأبيض سيكون المكتب البيضاوي مفتوحا لهما، قائلا بالاسبانية "منزلي هو منزلكم".

وأضاف بايدن موجها حديثه لنانسي بيلوسي وشومر "سأحتاجكما.. آمل أن نقضي كثيرا من الوقت معا".

ورفض الرئيس الأمريكي المنتخب الإجابة عن أسئلة الصحفيين ممن حضروا لتصوير اللقاء.

ونشرت وسائل إعلامية مقطع فيديو للقاء بايدن وبيلوسي، بحضور كامالا هاريس الفائزة بمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الأمريكية.

ويظهر في المقطع بايدن جالسا على طاولة كبيرة رفقة المسؤولين الديمقراطيين.

وفي وقت سابق، ذكرت حملة بايدن أنه من المتوقع أن يعلن بايدن أسماء وزراء حكومته الجديدة خلال الأسبوع المقبل.

كما أعلن بايدن المزيد من أسماء فريقه الجديد من موظفي البيت الأبيض، معظمهم مستشارين قدامى لبايدن.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن لوزا تيريل التي شغلت منصب المدير التنفيذي لمؤسسة بايدن، ستصبح مديرة مكتب البيت الأبيض للشئون التشريعية.

وأوضحت أن كارلوس إليزوندو سيتم تعيينه في منصب المستشار الاجتماعي للبيت الأبيض.

وكان إليزوندو يعمل في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بمنصب سكرتير مسؤول عن الشئون الاجتماعية لنائب الرئيس آنذاك جو بايدن وزوجته جيل.

كما قرر بايدن تعيين السفيرة كاتي روسيل في منصب مدير مكتب شؤون الرئاسة بالبيت الأبيض، حيث كانت تعمل في البيت الأبيض ووزارة الخارجية طوال فترة حكم أوباما.

وتعمل كاتي حاليا في المجلس الاستشاري لفريق بايدن، كما شغلت سابقا منصب نائب رئيس حملة بايدن ونائبته كامالا هاريس.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه تقرر تعيين مالا أديجا، بمنصب مدير السياسات لسيدة الولايات المتحدة الأولى جيل بايدن. حيث عملت كمستشارة لها ومستشارة سياسية بارزة بحملة بايدن.

وسبق أن أعلن بايدن اختيار 9 من كبار مسؤولي حملته الانتخابية لتولي مناصب رفيعة في البيت الأبيض في خطوة تندرج في إطار تشكيله فريق إدارته.