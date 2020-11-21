إصابات كورونا في مصر.. الأرقام ترتفع يوما بعد يوم

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 112318 حالة من ضمنهم 101685 حالة تم شفاؤها، و6521 حالة وفاة".

وأوضح أنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

والأربعاء الماضي، سجلت مصر 329 إصابة بفيروس كورونا المستجد و14 حالة وفاة.