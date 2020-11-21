تسجيل أكثر من 6 ملايين إصابة بفيروس كورونا فى البرازيل

أفادت وزارة الصحة البرازيلية بأن الإصابات بفيروس كورونا تخطت 6 ملايين يوم الجمعة، لتصبح البرازيل البلد الثالث فى العالم الذى يتخطى هذا الرقم بعد الولايات المتحدة والهند.





وقالت الوزارة إنها سجلت 38397 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و552 وفاة فى الساعات الـ24 الماضية. وبلغ العدد الإجمالى للوفيات بالفيروس فى عموم البلاد 168613. وفى الأيام القليلة الماضية، سجلت ساو باولو وريو دى جانيرو ارتفاعا فى عدد مرضى كورونا الذين يعالجون فى المستشفيات، حيث تم شغل 90٪ من وحدات العناية المركزة بولاية ريو دى جانيرو وارتفع عدد المصابين فى ساو باولو بنسبة 18٪.

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