إصابة دونالد ترامب الابن بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن ترامب الابن أصيب بالفيروس في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وهو يخضع الآن لحجر صحي.

ويعتبر ترامب الابن، أحد أفراد الحلقة المقربة من الرئيس الأمريكي، الذي يصيبه الوباء، وذلك بعد أعلن، أندرو جولياني، نجل رودي جولياني، محامي ترامب، إصابته أيضًا بالفيروس.

كما أعلنت هنا مكلنيس، أحد مساعدي مايك بنس، نائب ترامب، إصابتها بفيروس كورونا في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وفي مطلع أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا ثم خضوعهما للحجر الصحي وتلقيهما العلاج في مستشفى وولتر ريد العسكري.

وبعد أيام، أعلن ترامب شفاؤه تمامًا من الفيروس، وقال إنه توقف عن تناول معظم العلاجات لكنه استمر في أخذ ستيرويد وإنه خضع لاختبارات كشف أخرى.

وأمس الجمعة، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة ارتفع إلى 11 مليونا و650 ألفا و817 إصابة، بزيادة 185095 حالة عن الحصيلة السابقة، وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 251715 بعد تسجيل 2045 وفاة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر الخميس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التى نشرتها قبل ذلك بيوم.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 5ر1 % خلال الأسبوع الماضي.

وكانت ولاية تكساس صاحبة أكبر عدد من الإصابات المؤكدة، بواقع 11ر1 مليون حالة، أي بزيادة 2ر1 % عن نفس التوقيت قبل يوم.

وشهدت ولاية نيو ميكسيكو زيادة بنسبة 2ر5 % في عدد الإصابات عن نفس التوقيت قبل 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي بالولاية إلى 74 ألفا و116 .

كما سجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض "كوفيد- 19"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بواقع 227 وفاة.