إعلامي لبناني: استضافة السعودية قمة مجموعة العشرين دليل واضح علي دور المملكة في استقرار الاقتصاد العالمي

أكد الإعلامي اللبناني طارق ابوزينب ان استضافة المملكة العربية السعودية قمة قادة مجموعة العشرين (G20) ، دليل واضح على دور المملكة السباق دائًما و المحوري لمواجهة الازمات، و في صناعة القرار ، و الاستقرار الاقتصادي العالمي والتي تمثل المملكة الدور الكبير في القمة .

وأوضح ابوزييب في تصريحات خاصة ل صدي البلد ان المملكة العربية السعودية مؤثرة عربيًا وعالميا" في بناء السياسيات الاقتصادية لتعزيز تمكين الإنسان وخلق الفرص الاقتصادية والتنمية المستدامة على كافة الاصعدة ، مشيرا الي انها اصحبت محور رئيسي في المنطقة والعالم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ، و ولي العهد سمو الامير محمد بن سلمان ال سعود.

وأشار الإعلامي اللبناني طارق ابوزينب الي ان استضافة المملكة العربية السعودية لقمة قادة مجموعة العشرين (G20) - القمة التاريخية - يعكس الدور المحوري للمملكة في صناعه القرار على الصعيدين الإقليمي والدولي .

والمح ابوزينب الي ان استضافة المملكة العربية السعودية قمة قادة مجموعة العشرين (G20) تأتي في ظل التحدي الكبير - وهو انتشار جائحة فيروس كورونا في العالم - والتي اثبتت حكومة المملكة العربية السعودية الرشيدة بإنها تصدت للوباء ، حيث نجحت بإمتياز و بحسب جميع التقارير الدولية الصادرة من دول ومنظمات صحية دولية التي أشارت الي تفوق حكومة المملكة العربية السعودية بتعامل مع الوباء وحفظ الكرامة الإنسانية.

وبين ابوزينب ان القمة تعد فرصة عظيمة للمملكة العربية السعودية في مشاركه رؤية المملكة 2030 مع العالم بأكمله نظرًا لانسجام الخطط التنموية لرؤية المملكة مع أهداف مجموعة العشرين، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار الاقتصادي ، والتنمية المستدامة، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز تمكين المرأة ، والتمكين الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ،والتغير المناخي ، وتسخير إمكانيات التقنيات الرقمية لخدمة الإنسان .

وأتم تصريحاته قائلا : هنيئًا للمملكة العربية السعودية نجاح تنظيم واستضافة أول قمة دولية ( G20) والتي تأتي ضمن جهود المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة دول العشرين في تعزيز التعاون بين دول العالم في مختلف المجالات.