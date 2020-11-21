تمويل شخصي من شركةمرابحة مرنة بدون تحويل الراتب وفترات سداد تصل إلى 60 شهر تعرف على التفاصيل

تمويل شخصي بدون تحويل الراتب هو أحد المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة مرابحة مرنة للأفراد حيث تعتبر شركة مرابحة مرنة أحد أهم المؤسسات المالية داخل المملكة العربية السعودية وتقدم الشركة مجموعة من العروض التمويلية للأفراد والمنشأت الصغيرة والمتوسطة حيث تكون تلك المنتجات التمويلية متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة وتلبي إحتياجات ومتطلبات العملاء ويمكن للعميل الحصول على تلك العروض التمويلية من خلال خطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء بالأضافة إلى فترات سداد مرنه ومريحة تناسب العملاء وتقدم شركة مرابحة مرنة تمويل شخصي بدون تحويل الراتب تصل قيمته إلى 250 ألف ريال سعودي وفى هذا المقال سوف نتعرف على مميزات هذا التمويل وشروط الحصول علية والأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنةمميزات التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة
- تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الأسلامية
- يتميز هذا التمويل الشخصي المقدم من شركة مرابحة مرنة بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب
- تقدم شركة مرابحة مرنة هامش ربح تنافسي
- تقدم شركة مرابحة مرنة تمويل شخصي قيمته تبدأ من 5 الآف ريال سعودي وحد أقصى لمبلغ التمويل تصل قيمته إلى 250 ألف ريال سعودي
- تقدم شركة مرابحة مرنة فترات سداد مريحة بأقساط ميسرة تصل حتى 60 شهر
وقد قامت الشركة بتحديد بعض الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المقدم من شركة مرابحة مرنة ،وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على تلك الشروط التي حددتها الشركة من أجل الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة للعملاء من السعوديين والمقيمين أيضاً.
- يشترط عند التقديم على طلب التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة
- إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي فيشترط عند التقديم على طلب التمويل أن لا يقل الراتب عن 3000 ريال سعودي شهرياً
- أما إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص فيشترط عند التقديم على طلب التمويل أن لا يقل الراتب عن 6000 ريال سعودي شهرياً
- إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي فيشترط أن لا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن شهر واحد
- أما إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص فيشترط أن لا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن سنة
- يجب على المتقدم زيارة فرع شركة مرابحة مرنة لطلب التمويل الشخصي
- تقديم صورة بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية
- تقديم خطاب تعريف من جهة عمل المتقدم ويحتوي على الراتب الأساسي للمتقدم والبدلات وتاريخ إلتحاق المتقدم بالوظيفة
- تقديم كشف حساب بنكي خاص بالمتقدم
- تقديم العنوان الوطني الخاص بالمتقدم بطلب تمويل بدون تحويل الراتب من الشركة.
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