جرحى بإطلاق نار في ولاية ويسكونسن الأميركية

أصيب العديد من الأشخاص بجروح في إطلاق نار بعد ظهر الجمعة بالقرب من ميلووكي في ولاية ويسكونسن الأميركية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية عدة.

ولم يُعرف على الفور عدد الضحايا أو خطورة إصاباتهم.

ووقع إطلاق النار داخل سوبر ماركت "مايفير مول" في واواتوسا، إحدى ضواحي ميلووكي، أكبر مدينة في الولاية الواقعة في شمال الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "ميلووكي جورنال سينتينيل".

وكان هناك ما لا يقل عن 40 مركبة لقوات الأمن في الموقع، بالإضافة إلى سيارات إسعاف نُقل فيها العديد من الجرحى، وفقا للمصدر نفسه.

وكتبت شرطة ميلووكي على تويتر أنّ توجهّها إلى المكان إلى جانب شرطة واواتوسا جاء استجابةً لواقعة "إطلاق نار".

ونقلت شبكة "إيه بي سي" عن رئيس بلدية واواتوسا دينيس ماكبرايد قوله إنّ المهاجم لا يزال "فارًّا" وإنّ حياة المصابين ليست في خطر.