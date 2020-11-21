إصابة نجل ترامب بفيروس كورونا

وقال ناطق باسم ترامب الابن فى تصريح لشبكة "سى إن إن"، إن "نتيجة دونالد كانت إيجابية فى بداية الأسبوع وخضع للحجر الذاتى بعدها".
وأضاف أن أعراض الإصابة لم تظهر عليه، كما أنه يتبع حاليا الإرشادات الخاصة بمرضى كوفيد-19.
وكان دونالد ترامب جونيور شغل وسائل الإعلام الأمريكية فى وقت سابق من هذا الشهر بعد أن شكك فى توقيت إعلان شركة "فايزر" نجاح المرحلة الثالثة من اختبارات لقاحها ضد كورونا.
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