البيت الأبيض : ترامب لم يتسلم السلطة بسلاسة من أوباما

أشارت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلى ماكينانى، إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يتسلم السلطة بسلاسة من إدارة باراك أوباما بعد انتخابات 2016، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأضافت: "تحدثنا كثيرا عن نقل السلطة والانتخابات.. تجدر الإشارة إلى أنه لم يكن هناك نقل سلس للسلطة إلى الرئيس الحالى من جانب الإدارة السابقة لباراك أوباما". وذكّرت ماكينانى بأن بعض أعضاء الكونجرس الديمقراطيين قالوا بعد الانتخابات إنهم لن يحضروا حفل تنصيب ترامب. واليوم الجمعة، شهد البيت الأبيض عقد أول مؤتمر صحفى منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تركزت خلاله أسئلة الصحفيين على المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة.

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