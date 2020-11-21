بعد إصابته بكورونا .. تطورات الحالة الصحية لنجل ترامب : يخضع للحجر

وأضاف المتحدث أن نتائج الاختبارات أثبتت إصابة ترامب جونيور بكوفيد-19 فى بداية الأسبوع وأنه "يخضع للحجر الصحى فى حجرته منذ ظهور النتيجة". وقال: "لم تظهر عليه أعراض مطلقا حتى الآن وهو يتبع جميع الإرشادات الطبية الموصى بها لكوفيد-19". كما قال أندرو جولياني، نجل المحامى الشخصى للرئيس رودى جولياني، إن الاختبارات أثبتت إصابته بكوفيد -19، الجمعة.

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