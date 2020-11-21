ترامب: شركات الأدوية الكبرى كانت تفضل هزيمتي في الانتخابات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات الأدوية الكبرى بأنها كانت تريد أن يخسر في انتخابات الرئاسة، ولم تعلن عن نجاح أبحاثها بشأن لقاح مضاد لفيروس كورونا قبل الانتخابات بشكل متعمد.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إن "شركات الأدوية الكبرى أطلقت حملة دعائية سلبية بملايين الدولارات ضد حملتي الانتخابية التي فزت فيها على فكرة. ونحن سنحدد الحقيقة في هذا الشأن".

وتابع: "حصلت على 74 مليون صوت. وكانت ضدنا كبريات الشركات للأدوية ووسائل الإعلام والشركات التكنولوجية الكبرى".

وخص بانتقاداته شركة "فايزر"، معتبرا أنها لم تعلن عن نجاح اختبارات لقاحها المضاد لفيروس كورونا قبل الانتخابات، لأنه كان من شأن هذا الإعلان أن يعزز فرصه في الفوز.

يذكر أن إعلان شركة "فايزر" عن نسبة فاعلية لقاحها المضاد لفيروس كورونا بحوالي 90% في 9 نوفمبر الجاري أدى إلى انتعاش البورصات الأمريكية بفعل تفاؤل المستثمرين.

واعتبر ترامب أن الشركة تأخرت بإعلانها عن تلك النتائج بشكل متعمد، مرجحا أنه كان من شأن هذا الإعلان أن يؤثر على نتائج التصويت.

وأمس الجمعة، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة ارتفع إلى 11 مليونا و650 ألفا و817 إصابة، بزيادة 185095 حالة عن الحصيلة السابقة، وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 251715 بعد تسجيل 2045 وفاة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر الخميس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التى نشرتها قبل ذلك بيوم.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 5ر1 % خلال الأسبوع الماضي.

وكانت ولاية تكساس صاحبة أكبر عدد من الإصابات المؤكدة، بواقع 11ر1 مليون حالة، أي بزيادة 2ر1 % عن نفس التوقيت قبل يوم.

وشهدت ولاية نيو ميكسيكو زيادة بنسبة 2ر5 % في عدد الإصابات عن نفس التوقيت قبل 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي بالولاية إلى 74 ألفا و116 .

كما سجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض "كوفيد- 19"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بواقع 227 وفاة.