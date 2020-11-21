مصر.. تحذير جديد من هيئة الأرصد في ثاني أيام "الموجة"

تستمر موجة الطقس السيئ التي تضرب مصر لليوم الثاني على التوالي، السبت، حسبما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وحذرت الهيئة من ثاني أيام الموجة، ونصحت بـ"توخي الحذر في أماكن تجمعات الأمطار والابتعاد عنها تماما".

والجمعة شهدت مدن الساحل الشمالي في مصر، لا سيما الإسكندرية، أمطارا غزيرة تسببت فيما يشبه الفيضانات في بعض الشوارع، وشلت حركة المرور بعدة مناطق.

وقالت هيئة الأرصاد في الساعات الأولى من السبت، إنه "مع المتابعة المستمرة للحالة الجوية التي تتعرض لها الإسكندرية، تشير صور الأقمار الاصطناعية إلى تعرضها إلى سحب رعدية مرة أخرى تقترب من سواحلها"، مما ينبئ باستمرار موجة الأمطار.

وأضافت في منشور آخر: "تشير آخر الصور إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية على مدينتي الإسكندرية والإسماعيلية (شمال شرق)، ومناطق من مدن السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة طوال الليل (ليل الجمعة) والغد (السبت)".

وأفادت الهيئة بـ"استمرار تأثر البلاد برياح شمالية غربية نشطة على المدن الساحلية كافة والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد، يرافقها هبات عالية السرعة تزداد في وجود السحب الرعدية".

كما "يستمر تساقط الأمطار على كافة الانحاء الشمالية، على أن تتجه الكتل السحابية شرقا لتشمل شمال سيناء، وتكون الأمطار غزيرة ورعدية هناك، واستمرارها غربا على الإسكندرية حتى ظهر السبت".