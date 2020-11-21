الشرطة الأمريكية: 8 جرحى فى إطلاق نار واستمرار البحث عن مرتكب الحادث

أعلنت الشرطة الأمريكية فى ولاية ويسكونسن، اليوم السبت، إصابة 8 أشخاص بجروح فى إطلاق نار بعد ظهر أمس الجمعة، بالقرب من ميلووكى أكبر مدينة بالولاية الواقعة شمال الولايات المتحدة، مضيفة أنه لم يتم القبض على المسلح.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قالت الشرطة الأمريكية فى بيان: "عندما وصلت فرق الانقاذ لم يكن مطلق النار موجودًا فى مكان الواقعة" داخل سوبر ماركت "مايفير مول" فى واواتسا، إحدى ضواحى ملوكى، مشددة على أن الخطر ما زال قائمًا، وطالبت السكان الابتعاد عن المكان.

ووفقًا لشبكة "إيه بى سى"، قال رئيس بلدية واواتوسا، دينيس ماكبرايد، إن المهاجم لا يزال هاربًا، موضحًا أن 7 أشخاص وطفلاً تم نقلهم إلى المستشفى.

فيما أوضحت الشرطة، أن مطلق النار الذى لم تكشف هويته، هو "رجل أبيض فى العشرينات أو الثلاثينات من عمره". وانتقلت ما لا يقل عن 40 مركبة لقوات الأمن إلى الموقع، إضافة إلى سيارات إسعاف نقل فيها العديد من الجرحى.