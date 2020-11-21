الاتحاد الإفريقى: تعيين 3 مبعوثين خاصين للوساطة فى إثيوبيا

أعلن رئيس جنوب إفريقيا ورئيس الاتحاد الإفريقى، سيريل رامافوسا، اليوم السبت، تعيين 3 رؤساء سابقين كمبعوثين خاصين إلى إثيوبيا، فى محاولة للوساطة بين الأطراف المتصارعة على خلفية الحرب الدائرة بين الحكومة المركزية الإثيوبية، برئاسة أبى أحمد، وإقليم تيجراى فى شمال البلاد.





وفى بيان له، كشف رامافوسا عن تعيين يواكيم تشيسانو الرئيس السابق لموزمبيق، وإلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة، وكغاليما موتلانثى الرئيس السابق لجنوب إفريقيا، معربًا عن "رغبته العميقة فى إنهاء النزاع عبر الحوار بين الأطراف".

وقال رئيس الاتحاد الإفريقى فى دورته الحالية، إن المبعوثين سيتوجهون إلى إثيوبيا لأجل تهيئة الظروف لحوار وطنى مفتوح، وحل القضايا التى أدت إلى الصراع، إلا أنه لم يعلن عن جدول زمنى للمهمة.

وأشار إلى أن تعيين هؤلاء المبعوثين الخاصين يهدف إلى "مساعدة الشعب الإثيوبي الشقيق على إيجاد حل للمشاكل الحالية بروح من التضامن".

وكانت حكومة أبى أحمد فى إثيوبيا قالت أمس الجمعة، إن القوات المتمردة فى إقليم تيجراى شنت هجوما صاروخيًا على مدينة بحر دار بإقليم أمهرة، دون أن يتسبب فى أضرار.

يأتى ذلك وسط حرب عنيفة تخوضها قوات الجيش الإثيوبى المركزية ضد إقليم تيجراى فى شمال البلاد، منذ أسبوعين، بسبب عدم اعتراف الحكومة المركزية بانتخابات الإقليم.