وفى بيان له، كشف رامافوسا عن تعيين يواكيم تشيسانو الرئيس السابق لموزمبيق، وإلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة، وكغاليما موتلانثى الرئيس السابق لجنوب إفريقيا، معربًا عن "رغبته العميقة فى إنهاء النزاع عبر الحوار بين الأطراف".
وقال رئيس الاتحاد الإفريقى فى دورته الحالية، إن المبعوثين سيتوجهون إلى إثيوبيا لأجل تهيئة الظروف لحوار وطنى مفتوح، وحل القضايا التى أدت إلى الصراع، إلا أنه لم يعلن عن جدول زمنى للمهمة.
وأشار إلى أن تعيين هؤلاء المبعوثين الخاصين يهدف إلى "مساعدة الشعب الإثيوبي الشقيق على إيجاد حل للمشاكل الحالية بروح من التضامن".
وكانت حكومة أبى أحمد فى إثيوبيا قالت أمس الجمعة، إن القوات المتمردة فى إقليم تيجراى شنت هجوما صاروخيًا على مدينة بحر دار بإقليم أمهرة، دون أن يتسبب فى أضرار.
يأتى ذلك وسط حرب عنيفة تخوضها قوات الجيش الإثيوبى المركزية ضد إقليم تيجراى فى شمال البلاد، منذ أسبوعين، بسبب عدم اعتراف الحكومة المركزية بانتخابات الإقليم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الإفريقى: تعيين 3 مبعوثين خاصين للوساطة فى إثيوبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.