أفغانستان: مقتل 8 مدنيين وإصابة 21 آخرين بعد هجوم صاروخى على كابول

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا فى هجمات صاروخية استهدفت العاصمة كابول إلى 8 قتلى، وأكثر من 21 مصابا، حسبما أكدت وسائل إعلام فى أفغانستان.





وبحسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، فإن ما لا يقل عن 14 صاروخًا سقطوا فى أجزاء متفرقة من العاصمة كابول صباح اليوم السبت، وذلك بعد ساعة من انفجار عبوتين ناسفتين فى منطقتى "أرزان قيمات" و"شيهيل سوتون" بالمدينة. وأشارت القناة الأفغانية إلى أن الانفجار الذى وقع فى منطقة "أرزان قيمات" أدى إلى مقتل عنصر من عناصر الأمن، وإصابة أكثر من 3 أخرين بجروح، حيث تم نقل غالبية الجرحى من جراء الهجمات بالصواريخ إلى مستشفى الطوارئ بمنطقة "شهر-ناو" فى كابول.

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