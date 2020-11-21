سلسلة انفجارات تهز كابول ووقوع ضحايا

وقالت قناة TOLOnews TV، إن أحد رجال الأمن الأفغانى لقى مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون فى انفجار عبوة ناسفة فى كابل صباح اليوم السبت. ونقلت القناة عن الشرطة، أن عبوة أخرى مماثلة انفجرت فى نفس الوقت تقريبا فى منطقة أخرى من المدينة. وذكرت القناة، أنه تم الإبلاغ عن انفجار عبوتين مغناطيسيتين فى منطقتى أرزان قيمات، وشهيل سوتون فى كابل صباح اليوم.

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